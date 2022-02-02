مهرجان أسوان يكرم الصومالية هيباق عثمان بجائزة "نوت للإنجاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منح الصومالية هيباق عثمان، مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وتكريمها في افتتاح الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، إن هيباق عثمان واحدة من أهم المدافعات عن حقوق المرأة في العالم، ونجحت من خلال تأسيسها لحركة كرامة في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع في بعض مناطق النزاع مثل ليبيا وسوريا، كما تم اختيارها كواحدة من أكثر 500 مسلم نفوذاً، وهي عضوة في العديد من المجالس، بما في ذلك التحالف النسائي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من أجل السلام، كما عملت سابقًا كعضو في الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجلس إدارة العمل المباشر للمانحين، كما عُينت كزميلة أولى فى أكاديمية جيمس ماكجريجور بيرنز للقيادة، كلية تشرشل، جامعة كامبريدج.

وأكدت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، أن هيباق عثمان تعتبر رمزا للنضال من أجل حقوق المرأة، حيث تمتلك تاريخا مشرفا فى هذا المجال، ولديها العديد من الإنجازات، من بينها تأسيس مركز المبادرات الإستراتيجية للمرأة للعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وحضور أصوات النساء فى عمليات حل النزاعات في إفريقيا، كما قادت مشروعا يهدف إلى بدء عملية المصالحة في القرن الأفريقي، من خلال الجمع بين 30 منظمة و60 ممثلاً من جميع أنحاء المنطقة، وجلب المشروع النساء الصوماليات من العشائر المتحاربة للعمل معا لأول مرة.

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة أيضاً، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعى الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة.

ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر.