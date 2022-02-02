أحمد السعدني: موضوع مسلسل "منوّرة بأهلها" جديد كليا.. ودور ليلى علوي مفاجأة كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث الفنان أحمد السعدني، عن مشاركته في مسلسل "منوّرة بأهلها"، قائلا إن "أي عمل يحمل اسم المخرج يسري نصرالله بات بمثابة ماركة مسجلة تحمل جميع مواصفات الجودة، فما بالك إذا كان الكاتب هو محمد أمين راضي المعروف بمواضيعه غير التقليدية؟".

أضاف السعدني، في بيان صادر عن MBC: "محمد أمين راضي كاتب نادر ومتميز، فلديه طريقة خاصة تجعلك مستمتعاً بقراءة النص كممثل، ومتشوّقاً أثناء متابعته كمُشاهد، إلى جانب الإيقاع السريع الغني بالأحداث والمفاجآت.. أضف إلى ذلك عامل الإبهار البصري الذي يعتمده المخرج يسري نصر الله.. جميع تلك العناصر تمنح العمل عناصر التميّز".

وحول دوره في مسلسل "منوّرة بأهلها"؛ قال السعدني: "الموضوع المطروح جديد كلياً كمضمون وهو في الوقت نفسه غني في الشكل من الناحية البصرية.. من جانبي ألعب دور (آدم عبد الفتاح) وكيل نيابة من الإسكندرية، هو محقق من نوع خاص، فلطالما رغب بممارسة الفن والتمثيل لذا نراه يتعامل مع القضايا بطريقة غير تقليدية قد تحمل طابعاً فنياً خاصاً".

وختم السعدني: "وفقاً لطبيعة عمل (آدم) كمحقّق، سيلتقي بجميع شخصيات المسلسل، لكن شخصية (سلوى) التي تلعب دورها النجمة ليلى علوي، ستشكّل مفاجأة كبيرة بحد ذاتها.. وعموماً سنتابع القصة من خلال وجهة نظر (آدم) الخاصة، وذلك في موازاة مجريات التحقيق وما ستكشفه الأحداث".

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونسي وغيرهم.

تبدأ أحداث "منوّرة بأهلها" باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام "آدم" التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

يُعرض مسلسل "منوّرة بأهلها" من "أعمال شاهد الأصلية" على منصة "شاهد VIP" اعتباراً من 4 فبراير الجاري.