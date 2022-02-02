تامر حسنى يهنئ أبطال منتخب مصر لـ قصار القامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة منتخب مصر لقصار القامة بعد فوزهم ببطولة كأس العرب في شرم الشيخ.

ونشر تامر صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "مليون مبروك، يا ريت كل الناس تهتم بإخواتنا أبطال كاس العرب وتباركلهم ونفرح بيهم في كل مكان مبروك يا أبطال شرفتونا".

وحقق المنتخب المصرى لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني في المباراة النهائية، والتي شاركت فيها 5 دول هي مصر، الأردن، السودان، سوريا، فلسطين، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا.

ومن ناحية أخرى أحيا النجم تامر حسني، مؤخرًا، حفلا غنائيا في السعودية، في ختام سباق فورمولا إي الدرعية 2022.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.

وفي 27 أكتوبر الماضي، طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية "يا فرحة"، من كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.