عامل وراثي نادر جعلها شقراء-سمراء في آن معا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

تستطيع فتاة بريطانيا ان تختار بين ان تكون سمراء او شقراء بسهولة كل صباح وذلك بفضل عامل وراثي نادر جعلها تولد بشعر ذي لونين مختلفين.

ذهلت الام “جيني هيل” عندما ولدت ابنتها ذات الأعوام الـ 11 بشعر نصفه اشقر ونصفه بني. ومذاك يسأل الفتاة كل من يصادفها ما اذا كانت تلوّن شعرها ام انه طبيعي.

ويعود ذلك،وفق الام، الى مادة “بوليويسيز” التي تسبب نقصا في الصبغة او اللون في الشعر. لا تتميز الفتاة بشعرها وحسب اذ انها تملك لونين مختلفين لرموشها ايضا حيث ان رمشها الأيمن يتميز بلون فاتح بينما يتميز رمشها الأيسر بلون اسود.

وتقول الأم ان جدة الطفلة هي من لاحظت ذلك الاختلاف عندما ولدت الفتاة. “سألت الطبيب في احدى الزيارات ولم يعر الموضوع اهمية كبيرة. لكنني كأم استطعت ان الاحظ ذلك اذ كنت احدق بها باستمرار. لكنّ هذه الميزة بدأت تظهر بشكل أقوى مع مرور الوقت”. وتقول “بيلّا” صاحبة الشعر المختلف انه ليس لها جزء مفضل فذلك يعتمد على اللباس الذي ارتديه. رفيقاتي في المدرسة يقلن باستمرار انهن يردن شعرا كشعري ودائما اواجه السؤال نفسه: هل تصبغين شعرك؟

تقول الام التي تعمل مزينة شعر ممازحة انها يمكن ان تكون قد تنشقت كميات كبيرة من المبيّض اثناء عملها عندما كانت حاملا بابنتها. وتجذب “بيلّا” انتباه الجميع اينما وجدت اذ قالت الوالدة: “نستغرق وقتا طويلا اثناء التسوق في السوبرماركت اذ يوقفنا الناس ليتأملوا شعر بيلا ويسألوننا هل هو طبيعي ام صبغة”.