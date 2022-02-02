هاني رمزي : ” توقفوا عن إرسال هذا القرف لي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 06:55 مساءً - أعرب الفنان ” هاني رمزي ” عن استيائه من تداول صورة له بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر بها وهو مرتدي ملابس نسائية ، الأمر الذي عرضه إلى موجة من السخرية من جانب المتابعين .
فقام هاني رمزي بنشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام مشيرا في تعليقه عليها إلى كثرة إرسال المتابعين هذه الصورة له مطالبا إياهم بعدم إرسالها له مرة أخرى .
فكتب هاني رمزي في تعليقه على الصورة : ” توقفوا عن إرسال هذا القرف لي ” .
وتعود هذه الصورة إلى لقاء تليفزيوني كان قد أجراه الفنان هاني رمزي مع برنامج ” insider بالعربي ” والذي ظهر به بهذا الشكل من كواليس تصوير مسلسله الجديد ” القاتل الذي أحبني ” .
وعلق حول سبب ارتدائه للملابس النسائية قائلا : ” أنا بتخفى علشان هربان فاضطريت البس واحدة ست ” .
وتحدث هاني رمزي عن عودته للدراما التليفزيونية بعد غياب لمدة 8 سنوات وتركيزه أكثر على السينما فقال : ” حاسس إن أنا قصرت بس كان لازم ارجع ويبقى معايا هدية كويسة أدخل بيها بيوت الناس ” .
كما أعرب عن سعادته بهذا العمل وتعاونه من جديد مع المخرج ” عمرو عابدين ” الذي أخرج له أنجح مسلسلاته وهما : مبروك جالك قلق وعصابة بابا وماما .
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