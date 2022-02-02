بعد إسبوع على وفاتها .. وصول جثمان شقيقة سهير المرشدي إلى القاهرة لدفنها وانهيار الأخيرة في الجنازة

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 06:55 مساءً - وصل جثمان الكاتبة الصحفية ” زينب منتصر ” شقيقة الفنانة ” سهير المرشدي ” إلى مطار القاهرة اليوم الأربعاء قادما من مدينة أوساكا اليابانية والتي رحلت عن عالمنا منذ إسبوع أثناء تواجدها بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد صراع مع المرض ورحلة علاج استمرت لأكثر من 3 شهور .

وقال ” أيمن عبد المجيد ” رئيس تحرير بوابة روز اليوسف ووكيل نقابة الصحفيين في تصريحات له أن السفير ” محمد أبوبكر ” سفير مصر باليابان لم يدخر جهدا هو وطاقم السفارة المصرية المعاون له في تقديم كامل الدعم لنقل جثمان الكاتبة الراحلة إلى القاهرة .

وذلك فى ظل ندرة رحلات الطيران القادمة من اليابان مع تشديد الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا .

وقامت أسرة زينب منتصر بإنهاء إجراءات خروج الجثمان من قرية البضائع بمطار القاهرة استعدادا لنقله إلى مسجد ابن عطاء الله السكندري بالمقطم حيث شيعت جنازتها ظهر اليوم ثم دفن الجثمان بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية .

وشهدت جنازة الكاتبة الراحلة إنهيار شقيقتها الفنانة سهير المرشدي أثناء تشييع الجثمان حيث دخلت في نوبة بكاء وصراخ طويلة والتف حولها عدد كبير من أقاربها وزملائها في الوسط الفني .