نادية الكامل تثير الجدل حول تعرضها ل ” التعنيف الجسدي ” من جانب زوجها السابق أحمد الفيشاوي

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 05:51 مساءً - أعربت ” نادية الكامل ” في منشور لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها وانتقادها لأحد المحامين الذي استفزها باعتراضه على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة .

وأشارت نادية الكامل في ردها على هذا المحامي إلى العدد الكبير لحالات تعدي الرجال على زوجاتهم بالضرب .. وألمحت خلال حديثها عن تعرضها للعنف الجسدي من جانب زوجها السابق الفنان ” أحمد الفيشاوي ” قبل إنفصالهما .

فكتبت نادية الكامل : ” يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش كشك يدافع عن الرجالة وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده .. هو إنت مش عايش معانا ولا إيه ” .

وتابعت : ” ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ .. ده احنا بنخاف نمشي في الشارع مش نتضرب بس .. ولو ما شوفتش وما سمعتش يبقى إنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجة ” .

وأضافت الكامل : ” إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجرى حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها واللي أصلا شايلة البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها ” .

وأكملت : ” إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة ، إحنا عاوزين أشباه الرجال الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا .. ليه حضرتك زعلان، ما تخلي النطع يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول .. ربنا قضى بالحق وهو أحكم الحاكمين بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب يا سيدي الغافل ” .

واختتمت نادية الكامل منشورها : ” علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم .. وإذا حسيت نفسك هتضربها اهجرها،النصح، التهديد، الحرمان، الزجر ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش نطع .. ولو كل واحدة فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل إنت مش هتعمل حاجة غير إنك تحط وشك في الأرض ” .