كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 05:51 مساءً - نشر الفنان ” سعد الصغير ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس مسرحية ” كازانوفا ” . وظهر سعد الصغير في مقطع الفيديو برفقة أبطال المسرحية كلا من الفنانين : حسن الرداد وعمرو يوسف ونسرين طافش وحمدي الميرغني وهم يرقصون على أغنيته ” إصحى فوق ” . وكتب سعد الصغير في تعليقه على الفيديو : ” من كواليس مسرحية كازانوفا وشوية رقص وغناء شوية مع إخواتي وحبايبي .. إصحى فوق ” . يذكر أنه من المقرر عرض مسرحية كازانوفا اليوم الأربعاء على خشبة مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض .. وهي من تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة .

كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص هستيري ل سعد الصغير ونسرين طافش وحسن الرداد وعمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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