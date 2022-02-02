محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت قضية "المُحلل الشرعي" جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد ظهور محمد الملاح الشهير بـ"المُحلل الشرعي" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر".

وأمرت النيابة العامة، حبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

وفي السطور التالية نعرض لكم كيف تناولت السينما قضية "المُحلل الشرعي"؟

فيلم زوج تحت الطلب 1985

الزعيم عادل إمام أشهر من قدم شخصية "المحلل" تمثيليًا، حيث ناقش هذه القضية فى أكثر من عمل فنى، حيث قدّم شخصية "المحُلل الشرعي" من خلال فيلم "زوج تحت الطلب"، بطولة فؤاد المهندس، ليلى علوي، هالة صدقي، محمد رضا، تأليف حلمي سالم، إخراج عادل صادق.

مسرحية الواد سيد الشغال 1985

كما اشتهر عادل إمام بجملة "لابد أن أدخل بها" فى مسرحيته "الواد السيد الشغال"، حينما علم المأذون بأنه زوج "محلل" ورفض ذلك قبل حدوث خلوة شرعية باعتبار أن "المحلل" حرام شرعًا.

مسرحية "الواد سيد الشغال" من تأليف سمير عبدالعظيم، إخراج حسين كمال، بطولة عادل إمام، ومشيرة إسماعيل، عمر الحريري، رجاء الجداوي، مصطفى متولي.

فيلم جوز مراتي 1961

الفنان فريد شوقي قدّم شخصية "المُحلل الشرعي"، في فيلم "جوز مراتي"، بطولة النجوم: صباح، عمر الحريري، زوزو نبيل، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف وعبدالحي أديب، إخراج نيازي مصطفى.

فيلم طلاق سعاد هانم 1948

كما قدّم الفنان الكبير أنور وجدي شخصية "المحُلل الشرعي"، في فيلم "طلاق سعاد هانم"، بطولة النجوم: أنور وجدي، عقيلة راتب، فريد شوقي، عبدالفتاح القصري، سيناريو وحوار أبوالسعود الإبياري، إخراج أنور وجدي.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.