ملكة السينما الإيطالية.. وفاة مونيكا فيتي عن عمر 90 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفاة الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي Monica Vitti، عن عمر 90 عاما، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، في بيان له: "وداعا مونيكا فيتي، وداعا ملكة السينما الإيطالية".

وأضاف: "اليوم يوم حزين حقا، فقدنا فنانة كبيرة وإيطالية عظيمة".

مونيكا فيتي اشتُهرت بدور البطولة في أفلام المخرج الإيطالي الكبير الراحل مايكل أنجلو أنطونيوني.

ولدت مونيكا فيتي في 3 نوفمبر 1931 في روما، لاتسيو، باسم ماريا لويزا سيسياريللي، وهي ممثلة وكاتبة، وعملت بأفلام من أهمها: L'Avventura عام 1960، L'Eclisse عام 1962، وRed Desert عام 1964 وغيرها.