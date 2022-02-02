غادة عادل: مواجهات تجمعني بـ ليلى علوي في "منورة بأهلها".. وهذه تفاصيل شخصيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة غادة عادل، إن سيناريو مسلسلها الجديد "منوّرة بأهلها" أحد أجمل السيناريوهات التي قرأتها، مشيرة إلى أن العمل يضم نخبة من الممثلين الذين ألتقي بعضَهم للمرة الأولى في عمل درامي.

أضافت عادل، وفقا لبيان صادر عن MBC: "يضعني الكاتب محمد أمين راضي دائماً في اختبارات صعبة ويرشّحني للعب أدوار جديدة عليّ وعلى المُشاهدين، وعندما علمتُ أن (منوّرة بأهلها) من إخراج يسري نصرالله شعرت بمزيج من الفرح والتفاؤل والرهبة، فجميع عناصر المسلسل تُفضي إلى عملٍ كبير وناجح".

واستطردت: "المسلسل غني بمواقع التصوير ومليء بالأحداث الغريبة والمَشاهد الصعبة، فالكاتب يطرح أفكاراً غنيةً بالمعاني المتوارية بين السطور.. من جانبي، أصدّق الشخصية التي أجسدّها وأتعامل مع القصة وكأنها حقيقة".

وحول دورها في المسلسل، قالت غادة عادل: "ألعب دور (عليا) التي تمتلك هبة من الله، حلمها أن تكون ممثلة، وسنتابع خلال الأحداث ما ستمرّ به للوصول إلى الشهرة".

وحول المَشاهد التي تجمعها بالنجمة ليلى علوي، أوضحت غادة عادل: "ليلى هي أحلى وأطيب شخصية في الواقع، ولكنها تجسّد أكثر شخصية شريرة في العمل وهي (سلوى)، أما شخصية (عليا) التي أقدّمها فهي أكثر من يتأثر بشراسة (سلوى) وأكثر من تطاله شرورها، لذا سيجمعني المسلسل بعدد من المواجهات معها".

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونسي وغيرهم.

تبدأ أحداث "منوّرة بأهلها" باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام "آدم" التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

يُعرض مسلسل "منوّرة بأهلها" من "أعمال شاهد الأصلية" على منصة "شاهد VIP" اعتباراً من 4 فبراير الجاري.