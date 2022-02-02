ليلى علوي: شخصيتي في "منورة بأهلها" قاسية وجبارة.. وأعد الجمهور بعمل مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة ليلى علوي، عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله من خلال مسلسلها الجديد "منوّرة بأهلها"، مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما، ومُثنيةً على فكره الإخراجي الخلاّق وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين.

وحول شخصيتها في العمل؛ قالت "ليلى"، وفقا لبيان صادر عن MBC: "أقدّم شخصية (سلوى) في عمل جديد من حيث الفكرة والمضمون، رسمَ السيناريو والحوار فيه الكاتب محمد أمين راضي ببراعته المعهودة، فشخصيات المسلسل غنية جداً وجاذبة للممثلين والمشاهدين على حدٍّ سواء، وتتميز بحسٍّ فني عالٍ جداً".

وأوضحت علوي أن "ثمّة عناصر تمنح قيمة مضافة للعمل بموازاة القصة والإخراج، وأبرزها الصورة بقيادة مدير التصوير هايل أبو دوما، فضلاً عن الديكورات الرائعة التي تشمل معظم المَشاهد".

اقرأ أيضا| تفاصيل مسلسل "منورة بأهلها".. القصة والأبطال وموعد عرضه على "شاهد"

وشدّدت ليلى علوي على الصعوبة في تنفيذ مسلسلٍ من هذا النوع سواءً لناحية التمثيل والإخراج أو لناحية الإنتاج، وذلك نظراً لغزارة التفاصيل والمواقع التي رسمها محمد أمين راضي بريشة فنان، موضحة أن تلك التفاصيل تتشابك مع بعضها وتتقاطع بصورة معقدة وفق محور زمني ممتدّ تتعاقب ضمنه الأحداث ابتداءً من سنة 1994 وحتى سنة 2010.

أضافت: "أبرز ما شدّني إلى العمل هو الشخصية التي أقدّمها والتي لم يسبق وأن لعبتُ دوراً مشابهاً لها طوال مسيرتي المهنية، وأعتقد أن الدور سيفاجئ المشاهدين جداً.. عوّدتُ الجمهور على تقديم شخصية جريئة ومختلفة في كل فترة، ودور (سلوى) الذي ألعبُه في العمل مركّب ويلفّه الغموض والتشويق، فهي شخصية قاسية وجبارة من دون الحاجة لوجود مبرّرات نفسية وسلوكية قد تقف وراء تصرّفاتها، فوتيرة الأحداث المتسارعة وطريقة تعاقبها سيجعل من الجمهور في حالة متابعة متواصلة وتركيز حاد لفهم حقيقة ما يجري، وذلك بمعزلٍ عن دوافع الشخصية وأسبابها".

وختمت علوي: "أعِدُ الجمهور بعمل مختلف ومتميز من الناحية الإنتاجية والإخراجية والقصة والمتعة والأداء، وأنا في غاية الشوق لمتابعة حلقاته على منصة (شاهد VIP)".

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونسي وغيرهم.

تبدأ أحداث "منوّرة بأهلها" باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام "آدم" التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

يُعرض مسلسل "منوّرة بأهلها" من "أعمال شاهد الأصلية" على منصة "شاهد VIP" اعتباراً من 4 فبراير الجاري.