تفاصيل مسلسل "منورة بأهلها".. القصة والأبطال وموعد عرضه على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ينطلق عرض مسلسل "منوّرة بأهلها"، على منصة "شاهد"، ابتداءً من 4 فبراير الجاري.

أبطال مسلسل منورة بأهلها

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونسي وغيرهم.

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قصة مسلسل منورة بأهلها

تبدأ أحداث "منوّرة بأهلها" باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام "آدم" التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

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موعد عرض مسلسل منورة بأهلها

يُعرض مسلسل "منوّرة بأهلها" من "أعمال شاهد الأصلية" على منصة "شاهد VIP" اعتباراً من 4 فبراير.