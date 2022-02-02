ياسمين صبري تنشر صورا أمام البحر.. والجمهور يعلّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت صبري صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وهي جالسة أمام البحر.

وانهالت تعليقات الجمهور على ياسمين صبري، ومن بينها: "جورجينا، مش شكلها برضه، جورجينا ارحمينا، بحبك جدا، جورجينا بتسلم عليكي، لو تسوين مسلسل على نتفليكس وعنوانه أنا ياسمين، جامدة الصورة دي، الجمال كله" وغيرها.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

واستقرت النجمة ياسمين صبري على "دنيا" كاسم لمسلسلها الجديد الذي تحضر له حالياً من أجل عرضه في شهر رمضان 2022، والعمل قصة وإخراج أحمد صالح وسيناريو وحوار أمجد سري.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.