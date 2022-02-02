من "ابن حلال" إلى "المشوار".. محمد رمضان "غاوي مطاردات" في مسلسلاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"ماهر" هي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان، في مسلسل "المشوار"، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، ويشهد العمل واحدة من أبرز ملامح المسلسلات التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وهي "المطاردات".

المشوار

المسلسل "المشوار" الذي يعد السابع في قائمة الأعمال الدرامية التي يوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، يشهد العديد من المطاردات.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "يؤدي الفنان محمد رمضان، شخصية سائق التاكسي (ماهر)، المطارد هو وزوجته (ورد) والتي تقدم دورها النجمة دينا الشربيني، من ضابط شرطة يؤدي دوره الفنان أحمد مجدي".

ابن حلال

عام 2014، قدم الفنان محمد رمضان، أول مسلسل من بطولته، وجسد به شخصية "حبيشة"، الذي لم يكن أمامه أى مفر سوى الاعتراف، أنه قاتل "يسر" سارة سلامة، مقابل توفير الحماية لأسرته، بالإضافة إلى تعهد "سعد" محسن منصور، ألا تتجاوز فترة سجنه 5 سنوات، وأن يحصل على مقابل مادى كبير، وهو مبلغ نصف مليون جنيه عن فترة العقوبة.

وبعد اكتشاف الخدعة التي تعرض لها، يقوم "حبيشة" بالهروب من السجن، والانضمام إلى المطاريد.

مسلسل "ابن حلال"، شارك في بطولته وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمود الجندى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف حسان دهشان، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج إبراهيم فخر.

الأسطورة

عام 2016 قدم محمد رمضان البطولة الثانية له في مسلسل "الأسطورة "، وجسد به شخصية "رفاعي الدسوقي"، المطارد من الشرطة بسبب تجارة السلاح.

مسلسل "الأسطورة" من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد سامي، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، وروجينا، ومى عمر، ونسرين أمين، وعايدة رياض، وهادى الجيار، وياسمين صبري.

نسر الصعيد

وشهد عام 2018 تعديل على مسار الشخصيات المطاردة في مسلسلات الفنان محمد رمضان، إذ جسد في مسلسبل "نسر الصعيد"، شخصية الضابط زين القناوي.

وخلال أحداث المسلسل، قاد "زين" مطاردات عديدة ضد تجار المخدرات، وفي مقدمتهم "هتلر" الفنان سيد رجب، وظهر وهو يقوم بمطاردة "مسعد هتلر" الفنان محمد عز، حتى القبض عليه.

وشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "نسر الصعيد"، النجوم: سيد رجب، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، ودينا، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

زلزال

جسد الفنان محمد رمضان، شخصية "محمد حربي كرامة"، في مسلسل "زلزال"، الذي قدمه عام 2019.

وقام بالهروب من القرية، خوفا من تهديد رجل الأعمال "خليل كتخة" الفنان ماجد المصري، بإعادته إلى السجن، الذي دخله المسلسل، بعد صفعه عضو مجلس الشعب "قاسم بيه" الفنان محمد سليمان.

وشارك في بطولة المسلسل، النجوم: حلا شيحة، وأحمد صيام، وهنادي مهنا، ومنى عبد الغني، وسامي عبد الحليم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

البرنس

جسد الفنان محمد رمضان عام 2020، شخصية "رضوان البرنس" في مسلسل "البرنس"، الذي دخل في مطاردات عديدة، بسبب المؤمرات التي دبرها له شقيقه "فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته النجوم: نوراللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وأنعام الجريتلي وغيرهم.

موسى

عند تقديم الفنان محمد رمضان، المسلسل الذي عُرض خلال شهر رمضان العام الماضي، جسد شخصية "موسى"، وشهدت الحلقة الثالثة، هروبه إلى الجبل، وانضمامه إلى المطاريد، عقب المشاجرة التي وقعت بينه وبين نجل العمدة "شداد" رياض الخولي، واشتعال النار في الابن.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد وغيرهم.