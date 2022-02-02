بصور من زفافه ينشرها للمرة الأولى .. أحمد خميس : ” هذا اليوم تحول من أحلى يوم الى أسوأ يوم بحياتنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 03:57 مساءً - شارك الممثل والإعلامي الإماراتي ” أحمد خميس ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل زفافه على الإعلامية ” مشاعل الشحي ” للمرة الأولى .

وأشار أحمد خميس في تعليقه على منشوره إلى أن هذا اليوم كان من أسوأ الأيام في حياتهما على حد وصفه دون أن يكشف عن تفاصيل ذلك لافتا إلى من نشر مقاطع من الحفل دون علمهما .

فكتب أحمد خميس قائلا : ” هذا اليوم تحول من أحلى يوم إلى أسوأ يوم بحياتنا .. ما راح نقول السيء بالموضوع لكن بهذا اليوم كنا متحمسين وسعيدين ” .

وتابع : ” ما نشرنا المقاطع لأننا تضايقنا من اللي صوّرها ونشرها بدون علمنا لكن مهما صار المسامح كريم .. وأحب أقول إن بهذا اليوم كانت حفلة ملجة موب عرس ” .

يذكر أن أحمد خميس ومشاعل الشحي كانا قد تزوجا في عام 2017 وأقاما عرساً ثانياً في عام 2019 .