كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 03:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة عرفة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابتها وزوجها الفنان ” محمود المهدي ” وأسرتها بفيروس كورونا .
وتضمن المنشور صورة لمنة عرفة ظهرت بها على سرير المستشفى وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله دائما وأبدا .. أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا ” .
وتابعت منة عرفة مطالبة الجمهور بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل قائلة : ” كلنا تعبانين جدا .. ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي .. ربنا يشفي كل مريض ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب عائلة فنانة مصرية شهيرة وتعلق : ” كلنا تعبانين جدا .. الموضوع طلع صعب أوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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