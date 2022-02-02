فيروس كورونا يضرب عائلة فنانة مصرية شهيرة وتعلق : ” كلنا تعبانين جدا .. الموضوع طلع صعب أوي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 03:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة عرفة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابتها وزوجها الفنان ” محمود المهدي ” وأسرتها بفيروس كورونا .

وتضمن المنشور صورة لمنة عرفة ظهرت بها على سرير المستشفى وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله دائما وأبدا .. أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا ” .

وتابعت منة عرفة مطالبة الجمهور بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل قائلة : ” كلنا تعبانين جدا .. ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي .. ربنا يشفي كل مريض ” .