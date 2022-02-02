اللبناني نشأت منذر في قبضة القوى الامنية.. واتهامات بإدعاء النبوة والاساءة لدولة شقيقة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 02:45 مساءً - ألقت القوى الامنية، القبض على نشأت منذر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك على خلفية ادعائه ”النبوة“، بحسب ”سكاي نيوز“.

ووجهت لنشأت منذر اتهامات عديدة منها ادعاء النبوة، وتهديد إعلاميين وشخصيات عامة، والإساءة إلى دولة شقيقة، وهي مصر، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت دار الفتوى اللبنانية قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر ”مدعي النبوة“، الذي أثار موجة من السخرية خلال الأيام الفائتة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد ظهر مدعى النبوة نشأت منذر فى مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، حاملا عصا، وراسما أشكالا غريبة على جبينه، وقال إنه “مرسل من السماء”.

وبعد إثارته الجدل وانتشار الفيديو بشكل واسع تضاربت المعلومات حول هوية منذر، فمنهم من قال إنه لبنانى الجنسية ومنهم من نفى دون تحديد جنسيته، ويطلق منذر على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”، لكن لم يستمر الجدل كثيرا حتى كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن “مدعى النبوة” كان يعمل طبالاً فى أحد الكازينوهات فى لبنان، وتداولوا صورة قديمة له ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكاً بآلة الطبلة بين يديه.