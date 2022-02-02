سمير صبري على كرسي متحرك في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 02:45 مساءً - تواجد الفنان ” سمير صبري ” يوم أمس الثلاثاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 لحضور ندوة لتكريمه والتي تحمل إسم ” فن العمر الجميل ” . وظهر سمير صبري عند وصوله إلى مدخل معرض الكتاب وحتى مقر الندوة بالقاعة الرئيسية وهو جالسا على كرسي متحرك . وأشار الفنان سمير صبري في حديثه إلى أن سبب جلوسه على كرسي متحرك يرجع إلى إجرائه لعملية جراحية في قدمه منذ عشرة أيام .

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