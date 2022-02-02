صديق مقرب للفنان ” أحمد زكي ” يكشف عن رغبة الأخير في الزواج من هذه الفنانة وهروبه يوم الشبكة

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 02:45 مساءً - حل الماكيير ” محمد عشوب ” والصديق المقرب للفنان الراحل ” أحمد زكي ” ضيفا مع الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” في برنامجها ونقول كمان المذاع عبر قناة النهار .

وكشف محمد عشوب خلال اللقاء عن بعض ذكرياته مع الفنان الراحل ومنها أن أحمد زكي كان قد استعان به للتوسط من أجل الزواج بالفنانة الراحلة ” وردة ” .

فقال محمد عشوب أن الفنان أحمد زكي أخبره بأن يريد الزواج وطرح عليه إسمين وهما الفنانتين ” فريدة فهمي ووردة وذلك لأنه رأى فيهما الزوجة المناسبة .

وأشار الماكيير محمد عشوب إلى أنه لم يكن على علاقة بالفنانة فريدة فهمي ولا يعرفها ولم يعمل معها من قبل ولن يستطيع الحديث معها في هذا الأمر .

وعن حديثه مع الفنانة وردة حول رغبة أحمد زكي الزواج منها قال : ” رحت لوردة قولتلها أنا جايبلك عريس ، قالتلي مين ده قولتلها أحمد زكي .. قالتلي ده مجنون ” .

وأضاف أن وردة لم تعارض الأمر وطلبت أن تجلس مع أحمد زكي للحديث معه وتريد أن تتأكد من الأمر .. ثم بدأ الفنان الراحل بعد ذلك التحضير للخطوبة وسأل عشوب عن ” الشبكة ” التي يقدمها لوردة .

وتابع : ” قولتله علشان تقدرها لازم تقدرها بشئ محترم وقولتله عن أكبر جواهرجي في مصر وهو صديقها وقوله عايز شبكة لوردة وهو عارف ذوقها إيه ” .

واستكمل محمد عشوب أن الفنان أحمد زكي اتفق معه على موعد من أجل الذهاب معا إلى الجواهرجي ولكن الراحل لم يحضر ولم يتمكن من العثور عليه في هذا اليوم .

وفي اليوم التالي تواصل معه عشوب وسأله عن سبب حضوره في الموعد ليجيب أحمد زكي قائلا : ” عمري ما هتجوز بعد هالة فؤاد ” .