نادر الأتات بفيديو عفوي مع عاصي الحلاني: نجم وقلب وخي كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم اللبناني نادر الأتات فيديو وصورًا تجمعه مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في سهرة خاصة بدولة الإمارات.

وظهر نادر الأتات في الفيديو مع عاصي الحلاني وهما يغنيان بعفوية، أغنية “قلبي عاليمين” الشهيرة، وعلّق نادر قائلًا: “نجم وقلب وخي كبير”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وأثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمع بين النجمين، خاصةً أن صداقتهما قديمة وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقيان فيها.

يذكر أن نادر كان قد غنى من ألحان عاصي أكثر من أغنية ناجحة، نذكر من بينها أغنية “نادر” الشهيرة في بدايات الأتات.