لهذا السبب يتعرّض إيثان هوك للانتقادات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الممثل والمخرج الأميركي إيثان هوك لانتقادات من معجبيه والنقاد لدوره في فيلم «التطهير»، وأشار النقاد إلى أن الفيلم أثر على تألّق النجم وحياته المهنية.

وقال هوك، (51 عاماً)، إنه انجذب إلى فكرة الفيلم المثيرة للاهتمام، حيث تتناول قصته عدة شخصيات مسموح لها بارتكاب جرائم لمدة 12 ساعة كل عام. ولم يحصل الفيلم على تقييمات جيدة، وإنما على تصنيف منخفض من الجمهور، وأكد كثير من المعجبين أنهم على الرغم من إعجابهم بفكرته إلا أنهم لم يحبوا طريقة تنفيذه.

ورداً على ذلك أكَّد هوك أنه شعر بالسعادة لبطولة الفيلم، وذكر أن لديه القدرة على اختيار الأدوار التي يراها رائعة. وبالرغم من أن هوك يقوم بانتقاء أفلامه وأدواره بعناية، إلا أنه قام ببطولة فيلم لم ينل إعجابه شخصياً وهو فيلم الخيال العلمي «المستكشفون» عام 1985، والذي لم يحظ هو الآخر بإعجاب الجمهور في ذلك الوقت، ولم يحصد الكثير من الأرباح في شباك التذاكر، إلا أنه دائماً ما يؤكد أنه تعلم من تلك التجربة الكثير، وأصبح مع تقدمه في السن أكثر اهتماماً باختياراته.

ووفقاً لموقع The Things، فإن هوك يحرص على التمثيل في أفلام مستقلة وعدد من المشاريع الصغيرة خلال مسيرته المهنية، وهذا ما يسمح له بأن يحب حرفته التمثيلية ويشعر بالإشباع الفني.