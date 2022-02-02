منتج “بابلو” لـ حسن الرداد.. ماجد المصري فشل في تسويق المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واقعة نادرة الحدوث بالوسط الفني المصري، أصدر منتج مسلسل “بابلو” بيانا لتوضيح حقيقة اعتذار ماجد المصري عن عدم بطولة العمل، واختيار حسن الرداد بدلا منه، ليؤكد أن المسلسل لم يتم تسويقه باسم ماجد المصري، وتم اختيار الرداد وبعدها تم التعاقد على عرضه بموسم رمضان 2022.

المنتج ممدوح شاهين أصدر البيان لتوضيح ملابسات “استبعاد ماجد المصري”، مؤكدا إنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصرى، وأشار إلى أن العلاقة بينهما مازالت جيدة للغاية، مؤكدا أن المصرى لم يعتذر عن المسلسل، ولكن تم الإعتذار له بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسمه كبطل.

وأضاف شاهين قائلا: استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل “بابلو”، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدا أن الرداد لم يأت بديلا للمصرى بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطل للعمل.

ومن المقرر البدء في تصوير المسلسل يوم السبت المقبل، والعمل من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولته كل من أروى جودة وسوسن بدر ومصطفى فهمى ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبد الله، وتواصل الشركة المنتجة عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير الأسبوع المقبل.

يذكر أن ماجد المصري خرج سابقا للرد على شائعات أكدت خطف الفنان حسن الرداد بطولة مسلسل “بابلو” المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، منه وأكد إنه اعتذر عن عدم بطولة العمل منذ فترة، وعرض بعدها على الرداد فوافق، وأشار إلى إنه اتصل هاتفيا بالرداد ليؤكد عدم وجود أزمة.

أضاف ماجد خلال محادثة هاتفية مع برنامج “ET بالعربي”: “أنا كلمت حسن الرداد وهو أخويا وحبيبي وصاحبي، هيعمل مسلسل (بابلو) السنة دي، وأنا فعلا كنت اعتذرت عن المسلسل، وبتمنى له كل التوفيق.

اللافت إن البرنامج اذاع مقتطفات من حوار سابق لماجد المصري تحدث فيه عن المسلسل وإنه أول بطولة مطلقة في موسم رمضان، وطالب المصري في المقابلة من نجوم الوسط الفني دعمه، مؤكدا إن كل الأدوار المشاركة بمثابة “بطولة”، وأبدى حماسة شديدة لتصوير العمل بأسرع وقت.