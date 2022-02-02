شهيرة عن دور منى زكي بفيلم "أصحاب ولا أعز": "لو أتعرض عليا هرفض" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافعت الفنانة الكبيرة شهيرة، عن الفنانة منى زكي بعد الهجوم التي تعرضت له بسبب دورها في فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز".

وقالت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، "الهجوم مبالغ فيه للغاية، وحتى لو كان هناك انتقادا للقطة معينة ففي النهاية الأمر فني، ولابد للجمهور أن يستوعب ذلك".

أكدت: "أرفض الهجوم الشديد على منى زكي، وزوجها الفنان أحمد حلمي".

وأضافت وحول إمكانية تجسيدها دور منى زكي بالفيلم: "سأرفض الدور لأنني لست جريئة، وهذا الدور يتطلب جرأة".

فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة واسعة مع بداية عرضه على منصة نتفليكس في 20 يناير، ويشارك في بطولته: منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، وعادل كرم وغيرهم.