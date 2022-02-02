من هي شاكيرا؟ .. ترفض الزواج من بيكيه رغم إنجابهما طفلين وهاجمتها الخنازير البرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل نجمة البوب العالمية شاكيرا، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ45، إذ إنها من مواليد 2 فبراير عام 1977.

من هي شاكيرا؟

اسمها الحقيقي "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول" ولدت في مدينة بارانكولا بكولومبيا، والدها "دون ويليام مبارك" تنحدر أصوله إلى لبنان، بينما والدتها "نيديا ديل كارمن تورودو" كولومبية من أصول إيطالية، لعائلة مسيحية كاثوليكية.

طفولة شاكيرا

تحولت شاكيرا في طفولتها من فتاة مدللة إلى أخرى فقيرة، بعد إفلاس والدها الذي اضطر لبيع أثاث المنزل، وأثارت الواقعة حزنها، فما كان من والدها إلا أن أخذها ليريها الأطفال دون مأوى وهو يلعبون حفاة الأقدام، ليُعلّمها أن لا تكون ناقمة على واقعها.

بداية مشوار شاكيرا

بدأت شاكيرا كتابة الأغاني الشعبية منذ صغرها وكانت لاتزال في سن الثامنة من عمرها، حينما كتبت أغنية تحمل اسم "نظاراتك السوداء" الموجهة لوالدها، وتعلّقت بالفن في طفولتها إلى حد أنها فُصلت من المدرسة نظرا لعدم اهتمامها بها وولعها بالموسيقى والرقص.

ألبوم شاكيرا الأول

في عام 1991 التحقت شاكيرا بفرقة الغناء الكولومبي، وأصدرت ألبومها الأول Magia الذي تضمن العديد من أغانيها التي كتبتها، وبعدها بعامين أصدرت ألبومها الثاني Peligro، ولم يحققا نجاحا يُذكر.

انطلاقة شاكيرا

وفي عام 1995 مزجت بين حركات الرقص العربية، وموسيقى البوب اللاتينية، وقد أثمر ذلك عن ألبوم جديد يحمل اسم "Pies Descalzos - الأقدام الحافية" والذي استوحت اسمه من مشهد الأطفال دون مأوى في صغرها، كما أطلقت نفس الاسم فيما بعد على الجمعية الخيرية التي أنشأتها، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا في أمريكا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وباعت منه أكثر من 3 ملايين نسخة، وواصلت نجاحها الكبير مع صدور ألبومها الرابع Dónde Están los Ladrones عام 1998، حيث تربع هذا الألبوم على صدارة لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى اللاتينية.

سطوع نجم شاكيرا في العالم

فازت شاكيرا بأول جائزة جرامي لها عن فئة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبوم MTV Unplugged، وسطع نجمها في سماء الغناء بالعالم مع قدرة خارقة على أداء رقصات مميزة اشتُهرت بها.

وفي عام 2001 أصدرت ألبومها الإنجليزي الأول "Laundry Service - أعمال غسيل" والذي حقق نجاحا كبيرا في كافة دول العام، ومن بين أغانيه الشهيرة Whenever, Wherever، وUnderneath Your Clothes.

وفي عام 2005، أطلقت ألبوم Fijación Oral, Vol باللغة الإسبانية، قبل أن تطلق النسخة الإنجليزية منه في نفس العام باسم Oral Fixation، وفازت عنه بجائزة جرامي عن فئة أفضل ألبوم لاتيني للمرة الثانية، وفي عام 2007، أطلقت ألبوما غنائيا أدته خلال جولاتها الغنائية الناجحة وحمل اسم Oral Fixation Tour، قبل أن تطلق في عام 2009 ألبومها She Wolf والذي حقق نجاحا كبيرا، ووصلت مشاهدات كليب "Hips Don't Lie" لأكثر من مليار عبر موقع "يوتيوب".

شاكيرا في كأس العالم

شاكيرا في عام 2010، أطلقت ألبومها Sale el Sol، وتضمن أغنيتها الشهيرة Waka Waka التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم عام 2010، وتخطت مبيعات الألبوم 10 مليون نسخة في العالم. وفي عام 2014 أطلقت ألبوما يحمل اسمها Shakira، وفي نفس السنة قدّمت مجددا أغنية كأس العالم لكرة القدم في البرازيل وحملت اسم La La La.

شاكيرا في The Voice

في عام 2012، انضمت شاكيرا إلى لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج The Voice العالمي، لكنها لم تشارك في الموسم الخامس، وعاودت الظهور بالموسم السادس مجددا.

أرقام في مسيرة شاكيرا

في عام 2017، أطلقت شاكيرا ألبومها El Dorado باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وحققت أغنية Chantaje أكثر من 2 مليار و700 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وفازت عن الألبوم بجائزة جرامي للمرة الثالثة. وتخطت مبيعات ألبوماتها 80 مليون نسخة في شتى أنحاء العالم.

شاكيرا الممثلة

ظهرت مرتين في كل من المسلسلين الأمريكيين الكوميديين، Ugly Betty، Wizards of Waverly Place، بشخصيتها الحقيقية.

جينيفر لوبيز وشاكيرا لأول مرة

وفي فبراير 2022، شاركت شاكيرا في حفل مع النجمة جينيفر لوبيز، أقيم خلال فترة الاستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة "سوبر بول"، وشهد الحفل، الذي يعد أول لقاء فني بين النجمتين الشهيرتين، العديد من اللقطات المثيرة، التي لم تخلو من الاستعراضات، والرقص على العامود، وتموج الجماهير على أنغام الموسيقى داخل المدرجات.

شاكيرا ونجل رئيس الأرجنتين

في 2011، وبعد مرور 11 عاما على علاقتها العاطفية مع نجل رئيس الأرجنتين، أنطونيو دي لاروا، أعلنت انفصالهما.

شاكيرا وبيكيه

شاكيرا مرتبطة دون زواج بمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011، وهو أصغر منها بنحو 10 سنوات، وأنجبت منه طفلين "ميلان وساشا" في 2013 و2015، وفي يناير 2020، كشفت شاكيرا سر عدم عقد قرانهما رسميا، قائلةً في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج.. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة.. أريد أن أبقيه في حالة جيدة.. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

أزمة شاكيرا الصوتية

وخلال البرنامج أيضا، قالت شاكيرا إنها تعرضت لأزمة في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتا قبل عامين، لافتة إلى أنها عاشت آنذاك أسوأ لحظات في حياتها، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت سلبا على صوتها وأثرت على نفسيتها كثيرا.

شاكيرا تبيع حقوق أغانيها

وفي يناير 2021، أصبحت نجمة البوب الكولومبية، أحدث فنانة تبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية، مع شركة "هيغنوسيس سونغ فاند" البريطانية، وذلك بعد أن قوضت أزمة تفشي فيروس كورونا إيرادات حفلات الغناء.

الخنازير البرية تهاجم شاكيرا

وفي نهاية سبتمبر 2021، أعلنت ​​شاكيرا، أنها كانت ضحية لهجوم عشوائي من قبل زوج من الخنازير البرية أثناء المشي في حديقة ببرشلونة مع ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، موضحة أن هذين الحيوانين هاجماها، ثم استولا على حقيبتها وفرا باتجاه الغابة، وشاركت قصتها الغريبة عبر موقع "إنستجرام"، وقالت وهي تحمل الحقيبة الممزقة التي تم استعادتها لاحقا: "انظروا كيف ترك اثنان من الخنازير البرية هاجماني في الحديقة حقيبتي.. لقد أخذا حقيبتي إلى الغابة وفيها هاتفي المحمول، لقد دمرا كل شيء فيها"، ثم التفتت إلى ابنها، وقالت: "ميلان يقول الحقيقة. قل كيف وقفت أمك في وجه الخنزير البري".

آخر أغاني شاكيرا

آخر أغانيها Me Gusta بالشراكة مع مغني الراب البورتوريكي إيمانويل جازمي سانتياجو الشهير بـ Anuel AA، في مارس 2020، وحققت الأغنية حتى الآن 178 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".