هشام ماجد يكشف حقيقة انفصاله فنيا عن شيكو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان هشام ماجد، إنه لم ينفصل فنيا عن الفنان شيكو، بسبب عدم مشاركة الأخير في فيلم "حامل اللقب".

وأضاف هشام، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "أنا وشيكو لم ننفصل فنيا، ولكن توجد أفكار لا تصلح لنا معا، ونحن نقدم معا الجزء الجديد من مسلسل اللعبة، ويجمعنا فيلم جديد، إلى جانب انشغال كل منا بفيلم خاص به".

وتابع: "الانفصال فنيا لا يعني وجود مشكلة بيننا، ونفس الشيء مع أحمد فهمي، ويمكن أن نشارك في فيلم معا، ولكن عندما نجد فكرة جيدة تناسبنا مثل أعمالنا في السابق".

وردا على سؤال "هل توجد مشكلة في عمل الأصدقاء معا؟"؛ قال: "بالعكس وخصوصا في التمثيل، عندما تكون الصداقة قوية تظهر الكيمياء بين الممثلين في العمل، وأنا وأحمد فهمي وشيكو بيننا كيمياء قوية ويفهم كل منا الآخر بسهولة، وكان كل منا يكتب ويعدل مشاهد الآخر، لكن الانفصال وتقديم أعمال خاصة بكل واحد سنة الحياة".

فيلم "حامل اللقب"، يطرح اليوم الأربعاء، بجميع دور العرض السينمائي، من بطولة النجوم: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد كيلاني وظهور خاص للفنان عماد رشاد إخراج هشام فتحي، وتأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل.