كيف علّق هاني رمزي على تداول صورته بملابس نسائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أبدى الفنان هاني رمزي، انزعاجه من تداول صورة ظهر خلالها بملابس نسائية من كواليس مسلسله الجديد "القاتل الذي أحبني" والذي يجمعه بالنجمة الكبيرة سهير رمزي.

ونشر رمزي، الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "توقفوا عن إرسال هذا القرف لي".

وتعود هذه الصورة إلى لقاء تليفزيوني مع برنامج "insider بالعربي" عبر قناة "دبي"، ظهر فيه هاني رمزي بملابس نسائية من كواليس مسلسل "القاتل الذي أحبني".

وقال هاني رمزي في لقاء أذيع بتاريخ 6 يناير الماضي، مبررا ارتدائه الملابس النسائية: "أنا بتخفى علشان هربان، فاضطريت ألبس واحدة ست".

وقال رمزي عن مسلسل "القاتل الذي أحبني": "أنا مهتم بالسينما أكثر من التليفزيون، وحاسس إني قصرت، بس كان لازم أرجع بهدية كويسة للناس، والتعاون مع المخرج عمرو عابدين خطوة مهمة بالنسبة لي، لأنه عملي أنجح مسلسلاتي زي (مبروك جالك قلق) و(عصابة بابا وماما) ورجوعي للدراما معاه أسعدني جدا وشرف ليا".

مسلسل "القاتل الذي أحبني" من بطولة النجوم: هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.