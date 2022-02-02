اليوم.. فيلم "حامل اللقب" بجميع دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم الأربعاء 2-2-2022، فيلم "حامل اللقب" للنجمين هشام ماجد ودينا الشربيني.

فيلم "حامل اللقب" بطولة النجوم: دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد كيلاني ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس.

ويعتبر "حامل اللقب" أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون رفيقه النجم شيكو.