مريم الخشت تهنئ صناع فيلم "11-11".. اليوم في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الفنانة مريم الخشت، على حضور العرض الخاص لفيلم "11-11" مساء أمس الثلاثاء، وقدّمت التهنئة لصناعه.

ونشرت الخشت، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها من العرض الخاص للفيلم، وعلّقت: "من العرض الخاص لفيلم ١١-١١ .. مبروك حبايبي على فيلم مختلف جدا".

وأقيم العرض الخاص لفيلم "11-11"، في سينما جالاكسي في كايروفستيفال سيتي مول، وغاب عنه النجم إياد نصار والنجمة غادة عادل بطلا الفيلم لانشغالهما بتصوير أعمال أخرى.

ومن بين حضور عرض الفيلم الخاص، الفنانة بسمة، الفنان صدقي صخر، الفنانة إنجي أبو زيد، الفنان فراس سعيد، المخرج شادي علي.

وتواجد من فريق عمل الفيلم: محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، نور إيهاب، عمر الشناوي، معتز هشام، المخرج كريم أبو زيد، الكاتب ياسر عبدالباسط، المنتج أيمن نجيب.

فيلم "11-11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، تدور أحداثه حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟

جدير بالذكر أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022.