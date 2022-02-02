رقص حسن الرداد مع نسرين طافش في كواليس "كازانوفا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن محمد عبد المنعم، كواليس جديدة من تسجيل أغاني مسرحية "كازانوفا"، التي يقوم ببطولتها الفنان حسن الرداد، بمشاركة الفنان عمرو يوسف، والفنانة نسرين طافش، والمقرر بداية عرضها اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

الملحن محمد عبد المنعم، نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو من تسجيل أغنية بعنوان "مش هعتق أي واحدة"، وظهر به الفنان حسن الرداد، وهو يرقص على أنغام الأغنية، ومعه الفنانة نسرين طافش، والمطرب عمر كمال.

مسرحية "كازانوفا" تجمع لأول مرة الفنان حسن الرداد والفنان عمرو يوسف، بعد آخر عمل تليفزيوني جمعهما وهو مسلسل "الدالي" مع النجم الكبير الراحل نور الشريف عام 2007.

ومن المقرر عرض مسرحية "كازانوفا"، اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها كل من نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft .Mdeia.