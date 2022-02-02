بالاضافة الى التكييف… لماذا عليك تشغيل مكيف السيارة خلال القيادة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 12:54 مساءً

كشف خبير سيارات روسي أن أجهزة التكييف في السيارات التي توفر درجة الحرارة المطلوبة في مقصورة الركاب مجهزة ليس فقط لراحة السائقين، بل إنها ضرورية لسلامة المرور.

وقال خبير السيارات الروسي، فلاديمير سولوفيوف، خلال مقابلة مع “سبوتنيك”، إن المكيفات في المنزل تقوم بوظيفة واحدة وهي التكييف والحفاظ على درجة حرارة في المنزل، لكن جهاز التكييف في السيارة له مهمة إضافية هي ضمان سلامة سير السيارة والموجودين داخلها.

وأشار الخبير إلى أن نظام التحكم في المناخ، الذي يسميه العديد من مالكي السيارات مكيف الهواء، قادر على خفض ورفع درجة الحرارة في المقصورة، وبالتالي فإن استخدامه يجعل الهواء أكثر جفافاً، مما يمنع تعفير النوافذ.

وأوضح سولوفيوف أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية وبالتالي يؤمن رؤية واضحة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن زيادة الرطوبة في المقصورة يجعل مقود السيارة أكثر انزلاقا، مما يؤثر أيضًا على السلامة المرورية.