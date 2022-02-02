قبل إختراع الفيلر والبوتوكس وبتسريحة شعر فاجأت الجميع.. صورة نادرة للإعلامية “لميس الحديدي” في شبابها قبل الشهرة – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 12:51 مساءً - الإعلامية لميس الحديدي التى تألقت من خلال “كلمة أخيرة” على قناة ON، واستطاعت أن تثبت للجميع جداراتها وبراعتها في تقديم كافة المواضيع السياسية والإقتصادية والفنّية، وتكوين جمهور كبير جدًا على قناة ON بسبب الشخصيات المصرية البارزة والنجوم الكبار التي تستضيفهم فى البرنامج.

لميس الحديدي أصيبت مؤخرًا هي وزوجها الإعلامي عمرو أديب بفيروس كورونا وتوقفت عن تقديم برنامجها لعدة أيام وتزامنًا مع هذا النبأ وتصدرهما «الترند»، تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور للإعلامية المصرية وزوجها في زمن شبابهما، حيث كانا في بداية عملهما بالمجال الإعلامي.

وبدت الإعلامية لميس الحديدي في تلك اللقطات النادرة، بملامح طبيعية وبسيطة وظهرت بقصة الشعر الكاريه الأسود بدون أي عمليات تجميل، لكنها عملت على تطوير جمالها مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية من خلال البوتوكس والفيلر وتغيير طريقة مكياجها.

وهذا ما اكدت عليه تعليقات المتابعين، كما أكد عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا أنها مازالت تحتفظ بالكثير من ملامحها القديمة، ومن الواضح ام لميس اعتمدت لون الصبغة الأشقر لتغيير لوكها، وأصبحت تختار إطلالات أكثر أناقة.

يُشار الى ان لميس الحديدي كشفت في لقائها السابق مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” إلى خضوعها لعمليات التجميل البسيطة، مشيرة أنها لم تلجأ لشد الوجه عن طريقة الجراحة، لكنها تلجأ للفيلر والبوتكس فقط.

هذا، وعادت الإعلامية لميس الحديدي، بعد امتثالها الشفاء التام من فيـروس كورونا المستجد، لتقديم برنامج «كلمة أخيرة»، بداية من يوم السبت، الموافق 22 من شهر يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على قناة أون.

لميس الحديدي منذ بدايتها حتى اليوم

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969. والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري. متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين.

تخرجت الإعلامية لميس الحديدي من كلية السياسة والإقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة واتجهت للعمل الصحفي، كما حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية

بدأت لميس الحديدي حياتها المهنية في جريدة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الإقتصادية ثم انتقلت للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية منها برنامج “اتكلم”، برنامج “مانع وممنوع”، برنامج “الإختيار الأصعب”، برنامج “من قلب مصر” وبرنامج “فيش وتشبيه”.

في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، إنتقلت إلى شكبة قنوات CBC حيث قدمت برنامج “نصف الحقيقة” وتقدم حالياً برنامج “كلمة أخيرة” على قناة اون وذلك بعد تقديمها برنامج “هنا العاصمة” على CBC كما تكتب مقالات رأي في جريدة المصري اليوم.

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