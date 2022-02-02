مي عز الدين تعود لمسلسلات رمضان ببطولة “جزيرة غمام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت النجمة مي عز الدين، على بطولة مسلسل “جزيرة غمام” بدلا من بطلة العمل الأصلية الفنانة روبي، لتعود للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 بعد انقطاع دام عامين منذ المشاركة ببطولة مسلسل البرنسيسة بيسة، وعرض آخر عمل لها “خيط حرير” خارج موسم رمضان نزولا على رغبتها.

مي بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد 48 ساعة من الغموض حول مشاركتها حيث أكدت الشركة المنتجة التعاقد معها، بينما نفى نجوم العمل علمهم بمشاركة مي في العمل، ومن المنتظر أن تستمر في تصوير مشاهدها بنفس الموقع لمدة أسبوع.

مسلسل “جزيرة غمام” بطولة طارق لطفى وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين، من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداثه في حقبة العشرينيات المليئة بالأحداث الاجتماعية المصرية قبل 100 عام.

كان أخر أعمال مى عز الدين مسلسل “خيط حرير” تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمود عبدالمغنى، نيقولا معوض، سوسن بدر، أحمد خليل، صفاء الطوخى، مى سليم.