عضو BTS بارك جيمين يخضع لعملية جراحية وهذه حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع المغني “بارك جيمين” العضو بفرقة BTS لعملية جراحية مفاجئة بعد تعرضه لإتهاب حاد في الزائدة الدودية. و قالت وكالة Big Hit Music التي تتولى إدارة أعمال “جيمين” وفرقة BTS، أن “جيمين”، وهو مغني وراقص في فرقة الـK-pop؛ BTS، خضع لعملية جراحية لعلاج التهاب الزائدة الدودية الحاد، بالإضافة لثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت وكالة Big Hit Music: “الجراحة كانت ناجحة و”جيمين” يتعافى حالياً بعد إجرائه العملية”، مضيفة أنه أيضاً يتعافى بسرعة من عدوى COVID-19.

وذكرت وكالة Big Hit Music في بيان أن “جيمين”، ذهب إلى المستشفى يوم الأحد بعد معاناته من آلام مفاجئة في البطن إلى جانب التهاب خفيف في الحلق. ولم ينته الأمر عند ذلك، فأثناء إجراء فحوصات وتحاليل ما قبل الجراحة، تم إكتشاف إصابته بفيروس كورونا. لكن هذا لم يمنع إجراء الجراحة له حيث خضع للعملية الجراحية يوم الإثنين.

وقال بيان من Big Hit Music أنه من المقرر أن يتلقى “جيمين” عدة أيام من العلاج داخل المستشفى لفيروس كوفيد -19 إلى جانب رعاية ما بعد الجراحة.

“جيمين”، 26 عاماً، هو رابع عضو في مجموعة الأعضاء السبعة إيجابياً لاختبار لفيروس كورونا.

كانت نتيجة اختبار الأعضاء “آر إم”،”جين” و “شوغا” إيجابية في ديسمبر، بعد وقت قصير من عودة المجموعة من سلسلة من العروض الحية في الولايات المتحدة.

كانت الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة هي الأولى لفرقة BTS في البلاد منذ عام 2019، عندما قاموا بجولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

منذ ظهورهم لأول مرة عام 2013 تحت شركة Big Hit Music، قادت فرقة BTS جنون الـK-POP العالمي بالموسيقى والرقصات الجذابة والمتفائلة، بالإضافة إلى كلمات الأغاني والحملات الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين الشباب.