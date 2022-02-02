أحمد حلمي يخرج عن صمته ويعلق على “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج النجم المصري أحمد حلمي عن صمته ودافع عن زوجته الفنانة المصرية منى زكي وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وقال أحمد حلمي أن الفيلم الذي قدمته هو فيلم راقٍ، واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة.

وأشار حلمي إلى أنه كان على علم بتفاصيل دور زوجته في فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك قبل مشاركتها في بطولته، كما هاجم منتقدي الفيلم، واصفاً إياهم بأنهم جهلة.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تصدرا التريند خلال الفترة الماضية بعد التعليقات الحادة لفيلم أصحاب ولا أعز.

الهجوم لم يقف فقط عند حدود الهجوم على منى زكي، وإنما طال النجم المصري أحمد حلمي.

وأثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلاً كبيراً لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها “مخالفة لقيم المجتمع” .

وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم، وكذلك تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضدها.