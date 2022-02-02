رابح صقر يطرح “واجد”.. أولى أغنيات ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان السعودي رابح صقر أولى أغاني ألبومه الجديد “واجد” ، الليلة في تمام الثانية عشرة صباحاً، بتاريخ مميز، في 2 فبراير 2022، وبسبب وضعه الصحي سيكمل نشر أغنيات الألبوم بشكل شهري.

وأغنية “واجد” من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، الذي نشر فيديو تشويقياً يشكر خلاله المطرب وملحن الأغنية سهم.

وتقول كلمات الأغنية: “واجد، كل يظن أنه صدق، وكل يظن أنه فرق، وكثير صارو من ورق، وأنا أتبسم للجميع، واجد، اللي يقول إنه جهل، ولو قلت له آسف زعل، لا عاد ترضي من رحل، والشايب الليلة رضيع.. واجد، اللي فتح أذنه كلام، واللي طعن كف السلام، واللي وجعني بالملام، والقلب ما يرضى يبيع.. واجد، خلوني ياما صار في، عطشان دلوك غارفي، كل وربي طار في، بس الرضى ما يستطيع، واجد، اللي خذا اللي أبي، وأنا أضحك لهذا الغبي، وبشوتنا ما هي عبي، عساني أرضيت الجميع”.