وقف ووبي غولدبرغ عن تقديم “ذا فيو”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت ووبي غولدبرغ يوم الثلاثاء عن تصريحات أدلت بها في برنامج “ذا فيو” الحواري على شبكة إيه.بي.سي أثارت ضجة، فيما أفادت سي.إن.إن بأن الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج تعرضت للإيقاف لمدة أسبوعين.

كانت غولدبرغ البالغة من العمر 66 عاما قد قالت خلال بث برنامج “ذا فيو” يوم الاثنين إن المحرقة النازية “لم تكن ترتبط بعرق” لأنها شملت “قيام أشخاص بيض بذلك في حق بيض” أيضا.

واعتذرت غولدبرغ في وقت لاحق من يوم الاثنين خلال ظهورها في برنامج “ذا ليت شو”، ومرة أخرى في البث التالي لبرنامج “ذا فيو” صباح الثلاثاء.

وقال أوليفر دارسي مراسل سي.إن.إن على تويتر مساء الثلاثاء إن كيم جودوين رئيسة إيه.بي.سي نيوز أبلغت العاملين في مذكرة أنه تقرر وقف غولدبرغ حتى تتمكن من “أخذ الوقت للتفكير ومعرفة تأثير تصريحاتها”.

كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى مذكرة جودوين.