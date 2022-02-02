ياسمين صبري بجلسة تصوير في الحمام!! وهذا ما ارتدته – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 11:45 صباحاً - خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وأرفقتها بالتعليق قائلة :” خلف الكواليس”.

وظهرت ياسمين في تلك الصور مرتدية “روب” وممسكة بباقة من الزهور الوردية، كما وضعت مكياجًا ناعمًا وابرزت جمال شفتيها بإعتمادها أحمر شفاه باللون الوردي كعادتها والذي جاء ليبرز جمال ملامح وجهها

وقد أثنى المتابعون على رقة وجمال ياسمين وانهالت التعليقات على تلك الصور متغزّلين بجمال وأناقة الفنانة المصرية.

لقطات جديدة لـ ياسمين صبري من احتفالها بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري لمتابعيها عبر إنستجرام عن المزيد من الصور الخاصة بإحتفالات عيد ميلادها الـ 34، فظهرت بلقطات جديدة وهي ترتدي الفستان الأحمر وتحمل بيديها باقة الورود البيضاء وخلفها الورود الزهرية التي تحمل اسمها.

ياسمين صبري أثارت اهتمام الجمهور مجددا بعد اصرارها على تمديد الاحتفالات بعيد ميلادها الـ 34، حيث نشرت المزيد من جلسات التصوير لها بهذه المناسبة السعيدة عبر حسابها على انستجرام، فيما كان لافتا السمة المشتركة بين الصور ألا وهي حرصها على عنصر الورود بشكل مكثف في معظم صورها الأخيرة.

وتفاعل الجمهور مع صور ياسمين صبري التي طغت عليها اجواء بالبهجة بالورود، وتمنوا لها عاما سعيدا، بينما انتقدها البعض معتبرين بأنها تبالغ في احتفالات عيد ميلادها الذي مضى منذ أكثر من 10 أيام حيث أنها مولودة في 21 يناير.

ياسمين صبري تكشف عن ملامح طفولتها

ياسمين صبري حرصت مؤخرًا على التفاعل مع متابعيها على «تويتر»، والمشاركة في جلسة حوارية مع مجموعة من المشاهير والجمهور بشكل عام، وتحدثت خلال تلك المناقشة عن بعض من تفاصيل حياتها في فترة طفولتها ومراهقتها، والمعاناة التي مرت بها.

وأوضحت أنها في فترة طفولتها كانت تنتمي للطبقة المتوسطة وكان مصروفها بسيطًا للغاية، كما كانت لا تملك كل ما تحلم به، حيث كانت تتمنى أن تمتلك العديد من الملابس والأحذية الجميلة إضافة إلى سيارة ومنزل فارهين، بالرغم من عدم وجود دليل وقتها على قدرتها على امتلاك تلك الأشياء مستقبلًا، حيث إنها حرصت على أن تتخيل أنها تمتلك كل ما تحب فعلا، وهو الأمر الذي كبر معها وباتت تتخيل طموحات وأحلام أكبر.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل “فرصة تانية“، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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