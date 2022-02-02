قبل ساعات من عرضها.. نسرين طافش تشوق الجمهور لمسرحية “كازانوفا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لمسرحية “​كازانوفا​” المقرر عرضها الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 على مسرح محمد العلي في السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض.

ونشرت طافش الإعلان الدعائي للمسرحية عبر صفحاتها الرسمية معلقة بالقول: “موعدنا غدا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض في مسرحية كازانوفا 2/2/2022 موسم الرياض بالسعودية”.

ويشارك في مسرحية “كازانوفا” عددا من الممثلين، أبرزهم حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، سعد الصغير، وحمدي الميرغني، وميرهان حسين، وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

وكانت نسرين طافش تألقت مؤخرا بأحدث صور نشرتها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.