الملكة إليزابيث الثانية.. احتفال تاريخي باليوبيل البلاتيني على عرش بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تصل المملكة المتحدة أبدًا إلى الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملك الجالس على واحد من أعرق العروش في أوروبا والعالم من قبل، لذا فإن الملكة إليزابيث الثانية ستصنع التاريخ في السادس من فبراير 2022

في السادس من فبراير 2022، ستحتفل الملكة إليزابيث الثانية بمرور 70 عاما على اعتلائها عرش المملكة في عام 1952، وستصبح الملكة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية في التاريخ تحتفل باليوبيل البلاتيني.

تعد الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم لملكة بريطانية، بعدما جلست على العرش عندما توفى والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير عام 1952، حيث كانت تبلغ من العمر 25 عاما.

توجت الملكة إليزابيث الثانية رسميا في الثاني من شهر يونيو عام 1953، في كنيسة وستمنستر أبي، بعد أكثر من عام من اعتلائها العرش، وكان التأخير في تنصيبها يعود إلى احترام ذكرى والدها الراحل الملك جورج السادس.

تم بث الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية على الهواء مباشرة عبر التلفزيون والراديو إلى الملايين حول العالم لأول مرة في التاريخ، وكانت الملكة رقم 39 التي يتم تتويجها في كنيسة وستمنستر أبي، التي كانت موقعا لتتويج الملوك والملكات لمدة 900 عام.

كما كانت إليزابيث الثانية هي الملكة صاحبة أول بث تلفزيوني لحفل تتويجها، وهو ما سمح لابنها الأمير تشارلز، صاحب الأربع سنوات آنذاك، بمشاهدة تتويج والدته على العرش.

وكان قصر باكنجهام، قد أصدر برنامج كامل للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية طول عام 2022، بداية من شهر فبراير المقبل. ومن المقرر أن يكون الاحتفال الرسمي في البلاد لمدة 5 أيام بداية من 2 يونيو وحتى 5 يونيو.

ويرجع الفضل في تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها، إلى قصة الحب الكبيرة بين عمها الملك إدوارد الثامن والممثلة الأمريكية واليس سيمبسون، والذي تخلى عن العرش في العاشر من ديسمبر عام 1936، من أجل زواجه منها، بعدما رفضت الكنيسة هذا الزواج بسبب كونها امرأة مطلقة.