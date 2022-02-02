إياد نصار وغادة عادل يغيبان عن العرض الخاص لـ"11-11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

غاب الفنان إياد نصار عن حضور العرض الخاص لفيلمه "11-11"، الذي أقيم في سينما جالاكسي في كايروفستيفال سيتي مول، كما غابت الفنانة غادة عادل الفيلم لانشغالهما بالتصوير.

وحرص على الحضور الفنانة بسمة، الفنان صدقي صخر، الفنانة إنجي أبو زيد، الفنان فراس سعيد، المخرج شادي علي.

وتواجد من فريق عمل الفيلم: محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، نور إيهاب، عمر الشناوي، معتز هشام، المخرج كريم أبو زيد، الكاتب ياسر عبدالباسط، المنتج أيمن نجيب.

فيلم "11-11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، تدور أحداثه حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟

جدير بالذكر أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر غدا الأربعاء 2 فبراير