دنيا سمير غانم بإطلالة كاجوال و"لوك" ويزو.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "أيس كاب".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تأكل فاكهة "الفراولة".

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيفة.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسجرام"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد.