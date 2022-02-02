محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "باي باي ثانوية" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه "باي باي ثانوية"، المقرر طرحها قريبًا.

ونشر رمضان مقطع صوتي من الأغنية، ممزوج بصورة له وهو يشرب "سيجارة" كبيرة الحجم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باي باي ثانوية في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نسر الصعيد" .

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي "باي باي ثانوية"، إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي ، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، بروديوسر محمد سعيد رضوان، استايلست نهال المصري، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.