بالصور| بسمة ومحمد الشرنوبي وصدقي صخر أبرز حضور عرض "11-11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت سينما جالاكسي في كايروفستيفال سيتي مول، إقامة العرض الخاص لفيلم "11-11"، بحضور عدد من صناع الفيلم ونجوم الفن.

وحرص على الحضور الفنانة بسمة، الفنان صدقي صخر، الفنانة إنجي أبو اليزيد، الفنان فراس سعيد، المخرج شادي علي.

وتواجد من فريق عمل الفيلم: محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، نور إيهاب، عمر الشناوي، معتز هشام، المخرج كريم أبو زيد، الكاتب ياسر عبدالباسط، المنتج أيمن نجيب.

فيلم "11-11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، تدور أحداثه حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟

جدير بالذكر أنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر غدا الأربعاء 2 فبراير.