محمد صبحي يتحدث عن “رجل غني بماله فقير بعلمه وأخلاقه”.. فهل قصد تركي آل الشيخ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 فبراير 2022 11:56 مساءً - اشتعلت حرب التصريحات والتلميحات بين الفنان المصري محمد صبحي والمستشار تركي آل الشيخ، وذلك بعد تصريح الاول انه رفض عروضا بـ”الملايين” للعمل في السعودية ليصف بعدها رئيس هيئة الترفيه الممثل المصري بـ “المشخصاتي” ثم يعود الأخير ويرد فيما يبدو على المسؤول السعودي لكن بطريقة غير مباشرة.

وكان صبحي قد قال في تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل: “عُرض علي ملايين الدولارات عشان (كي) أسافر السعودية لكني رفضت. أنا أفضل أشتغل في بلدي وأسيب (أترك) السعوديين يثبتوا نفسه… أرفض السفر للعمل في السعودية، لأني لا أقبل كفنان أن أقدم فنا تحت عنواني الترفيه. أنا مش (لست) مرفهاتي”.

ومن جانبه، علق آل الشيخ على تغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد جاء فيها: “هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!”

وكتب تركي آل الشيخ في التعليق: “الله انا ابي (أريد) اعرف الي عرض الملايين عليه نبي (نبغي) نكشف على قواه العقلية … عموما تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط”.

وفي رده على تعليق للصحفي السعودي، توفيق الخليفة، كتب رئيس هيئة الترفيه: “مشخصاتي يا أخ توفيق” في إشارة إلى صبحي.

وعبر حسابه في فيسبوك، كتب محمد صبحي من دون الإشارة مباشرة إلى أي طرف: “أشفق علي “جاهل” يتألم من جهله” وأرفق التعليق بمشهد من مسلسل “رجل غني فقير جدا” الذي أدى بطولته، وهو مسلسل يروي قصة رجل ثري اكتشف أنه فقير جدا لأنه لا يملك الطمأنينة.

وجاء في المنشور: “أتحدث عن مسلسل رجل غني فقير جدا، والذي قدم عام 2007.. المعنى: ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله، وفقير بعلمه وأخلاقه”.

وجاءت تصريحات صبحي بعد أن أثار الممثل المصري، حسن الرداد، جدلا بعدما قال أثناء تواجده في السعودية: “أنا عاوز (أريد) أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله (كل هذا الحب)، والنشاط الفني في الرياض بقى مكان استراتيجي وبقى بيطلع منها (يخرج منها) أعمال فنية كبيرة”.