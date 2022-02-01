اليوم.. أبطال "حامل اللقب" ضيوف برنامج "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل أبطال فيلم "حامل اللقب"، الليلة ضيوفاً مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "أون".

ويكشف صناع وأبطال الفيلم عن كواليس تصوير فيلم "حامل اللقب"، خلال الحلقة.

فيلم "حامل اللقب"، يطرح مساء غد الأربعاء، بجميع دور العرض السينمائي.

جدير بالذكر أن فيلم "حامل اللقب" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد كيلاني وظهور خاص للفنان عماد رشاد إخراج هشام فتحي، وتأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل.

برنامج " كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.