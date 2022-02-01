منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وعائلتها بـ "فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة عرفة إصابتها وزوجها محمود المهدي وعائلتها، بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت منة عرفة صورة لها عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما وبابا والبيت كله ومحمود، إيجابي كورونا".

وأضافت: "الموضوع صعب جدًا، ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي، ربنا يشفي كل مريض".

واحتفلت الفنانة منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو 2021.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.