"جزء من عربية ابني اتخرشم".. وفاء عامر تكشف خسائر حريق عمارتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن الخسائر التي تعرضت لها بعد الحريق الذي نشب في عمارتها.

وقالت عامر في بث مباشر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أنا كنت نايمة الساعة 6 ونص صباحا، وكان عندي شغل بدري، المفروض كنت هصحى الساعة 7 ونص".

وأضافت: "البواب كلمني وقال انزلوا بسرعة العمارة بتولع، صحيت ابني والدادة، ونزلنا نجري، كنا بنخبط على الشقق، على بال ما نزلت كان البواب كلم المطافي والإسعاف وقسم الدقي".

وتابعت: "أنا ما معملتش أي حاجة، والمطافي جت والإسعاف مش علشان وفاء عامر، وابتدوا ينزلوا الناس، وفصلوا الكهرباء والغاز، والحمد لله ما حصلش عندي أي خسائر، جيراني بس حاجتهم طالعة بايظة".

واستطردت: "الحريقة اندلعت من البلكونة، بسبب فريزر فرقع، وجزء من عربية ابني أتخرشم، أنا بخير، وما عنديش أي حاجة، وبشكر من كل قلبي علي الحارس والأمن، وطبعا رجال الإطفاء".