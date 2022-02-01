سمير صبري: مخرج "التوت والنبوت" رفضني بسبب شكلي واشتريت ملابس من الوكالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان سمير صبري عن كواليس مشاركته في فيلم "التوت والنبوت"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "فن العمر الجميل"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53.

وقال سمير صبري: "مخرج فيلم التوت والنبوت ماكنش عايزني في الفيلم خالص لأن شكلي چان وكيوت، وكان دوري معروض على فنان آخر ورفض لاختلافه مع المنتج جرجس فوزي على الأجر، وفي يوم قابلت المنتج فحكى لي الموقف وعلى الدور، فقولت له يا ريت أعمل الدور ده".

وأضاف: "تحدث المنتج جرجس فوزي مع المخرج وقال له سمير صبري هيعمل الدور، وفوجئ برفض المخرج فرد جرجس هو ممثل شاطر وعمل فيلم السلخانة، وماحدش كان يتوقعه هو اللي هيعمل الدور".

وتابع: "أصريت على شراء ملابس شخصيتي بالفيلم لأني ظهرت بدور العربجي، واشتريت ملابسي من الوكالة واخترت أسوأ وأبلى الملابس ولم أغسلها مطلقًا"، مضيفا: "علشان لما ألبسها أحس بالشخصية أكتر وتتملكني".

وظهر الفنان سمير صبري على " كرسي متحرك"، رفقة المختصين بالحلقة النقاشية للمعرض بسبب إجرائه عملية جراحية في قدمه منذ أيام.