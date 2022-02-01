بصورة تجمعهما.. شيري عادل تهنئ والدتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شيري عادل والدتها بعيد ميلادها الموافق اليوم 1 فبراير .

ونشرت شيري صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا محظوظة جدًا لكوني ابنتك وأشعر أنني محظوظة جدًا لكونك والدتي، لا يمكنني أن أكون ممتنًا لك بالنسبة لي أنت العالم كله، عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي، أحبك دائمًا".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة شيري عادل لبدء رحلة البحث عن القاتل في مسلسل "الرواية"، وانضمت شيري لفريق مسلسل "الرواية" يناير الماضي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل تُرتكب في افتتاح عرض مسرحي، وتجسد شيري عادل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة، دور صحفية تُدعى فريدة، تبدأ رحلة البحث عن الجاني.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت" و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.